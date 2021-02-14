Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Yaşlı kadının 'evimde hırsız var' ihbarı ekipleri alarma geçirdi

Yaşlı kadının 'evimde hırsız var' ihbarı ekipleri alarma geçirdi

polis ve bekçilerin sokakta arama yapması

Yaşlı Kadın Hırsız Ağrı Merkez Polis Ekipleri Çağrı Merkezi 

-polis ekiplerinin binada yaşayan vatandaşlarla görüşmesi
-yaşlı kadının yakını röportaj

( SİVAS -ÖZEL)-Sivas’ta yalnız yaşayan yaşlı kadının ‘evimde hırsız var’ ihbarı polis ekiplerini alarma geçirdi SİVAS

- Sivas’ta yalnız yaşayan yaşlı kadının ‘evimde hırsız var’ ihbarı polis ekiplerini alarma geçirdi. Ekiplerin çalışması sonrası yaşlı kadının korktuğu için ihbarda bulunduğu aslında ortada bir hırsız olmadığı anlaşıldı. Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Gökçebostan Mahallesi Dostlar sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan Gülhanım Apartmanının ikinci katında yalnız yaşayan yaşlı kadın, 112 acil çağrı merkezini arayarak evine hırsız girdiği ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve bekçi ekipleri sokak üzerinde ve apartmanın çevresinde arama çalışması başlattı. Ekipler evde, apartmanda ve sokak üzerinde yaptıkları çalışmalarda hırsıza rastlayamadılar. Yapılan görüşmede, yaşlı kadının kapıyı açmakta güçlük çekince evinde hırsız olduğunu düşünerek 112 acil çağrı merkezine şikayette bulunduğu anlaşıldı. Konuyla ilgili olumsuzluk bulunmaması üzerine polis ekipleri olay yerinden ayrıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı