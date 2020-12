Yaşlı kadını sırtında taşıyan polis ailesini gururlandırdı

-Hasan Başpınar’ın annesi Fadime Başpınar ile röportaj

-Hasan Başpınar’ın babası Orhan Başpınar ile röportaj

-Kesikeli köyü muhtarı Murat İspir ile röportaj



( OSMANİYE )- Çorumda yaşlı kadını sırtında taşıyarak merdivenden çıkaran polis memurunun Osmaniye’deki ailesi, kendisiyle gurur duyduklarını söyledi OSMANİYE



- Çorum’da 85 yaşındaki yaşlı kadını hastane dönüşü oturduğu binanın asansörü bozulduğu için 5’inci kattaki evine sırtında taşıyan polis memuru Hasan Başpınar’ın Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan anne ve babası oğullarıyla gurur duyduklarını söyledi.



Görev yaptığı Çorum ilinde 85 yaşındaki Müzeyyen Kahramantekin isimli kadını sırtında evine kadar çıkaran ve İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Türk polisi kulağını iftiralara kapatır, gönlünü vatandaşa açar” notuyla sosyal medyadan paylaşım yaptığı fotoğrafla takdir toplayan polis memuru Hasan Başpınar’ın Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Kesikeli köyünde yaşayan annesi Fadime ve babası Orhan Başpınar oğullarıyla gurur duyduklarını söyledi.



Oğlunun küçük yaşından bu yana çok yardımsever olduğunu belirten baba Orhan Başpınar, “Her Türk evladının yapması gereken bir görevi yaptı. Vatanını milletini seven herkes bunu yapmak zorundadır. Küçük yaşından bu yana çok yardım sever bir çocuktu. Herkese elinden geldiği kadar her konuda yardım eder. Çok gururlandık” şeklinde konuştu.

Anne Fadime Başpınar ise "Onunla gurur duydum, çok mutlu oldum o an görünce gururlandım. Oğlum 3 yıllık polis memuru. Kendisinden böyle bir hareket bekliyordum. Allah razı olsun” dedi.

Polis memuru Hasan Başpınar’ın köyü Kesikeli Muhtarı Muhtarı Murat İspir ise köy olarak hemşerilerinin böylesine gündem olan insancıl yaklaşımından dolayı çok gururlandıklarını belirterek “Hasan kardeşimizle gerçekten çok gururlandık. Her Türk polisinin yapması gerekeni yaptı. Köyümüzden böyle bir gencin çıkması köy olarak bizi gururlandırdı. Mutlu olduk” dedi.





