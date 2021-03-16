Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Yaşlı kadını 'Sinyal evinden geliyor' diyerek 90 bin lira dolandırdılar

Yaşlı kadını 'Sinyal evinden geliyor' diyerek 90 bin lira dolandırdılar

-Yaşlı kadından detay

Yaşlı Kadın Kadın Polis Ziynet Eşyası Hırsız Sivil Polis 

--Polis ekiplerinden detay

( SİVAS ) Yaşlı kadını "Sinyal evinden geliyor" diyerek 90 bin lira dolandırdılar- Sivas’ta 65 yaşındaki Nermin Tan, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 90 bin lira değerindeki ziynet eşyasını kendi elleriyle teslim etti. SİVAS

- Sivas’ta 65 yaşındaki Nermin Tan, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 90 bin lira değerindeki ziynet eşyasını kendi elleriyle teslim etti. Edinilen bilgilere göre olay Mevlana Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. Nermin Tan’ı (65) hedef alan dolandırıcılar Tan’ı telefonla arayarak kendilerini sivil polis olarak tanıttı. Daha sonra Tan’a hırsızlık olayına karıştığını ve bu durumdan kurtulması için ziynet eşyalarını kendilerine teslim etmesini söylediler. Yaşlı kadın bugün öğle saatlerinde evine gelen dolandırıcıya yaklaşık 90 bin lira değerindeki 8 altın bilezik, bir Trabzon burma bileziği ve 7 adet altını kendi elleriyle dolandırıcıya teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın hemen polisi aradı. Olay yerine gelen polis yaşlı kadının ifadesini aldı. "Sinyallerin birini sizin evde bulduk" Yaşlı kadın polise verdiği ilk ifadesinde, “Araştırıyoruz, sinyallerin birini sizin evde bulduk. Telefonda, beni baş komiser ile görüştürüyor. O kadar şey anlattı ki, anne ve babamın adı her şeyini bildiler. Sabah oldu, bana korona aşısını söylüyor. Evine biri gelecek dedi, ne varsa ver ona” dedi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (VK-GF- .
loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement