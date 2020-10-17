Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Yaşlı kadını kendisine hakaret ettiği için öldürmüş

Yaşlı kadını kendisine hakaret ettiği için öldürmüş

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yaşlı Kadın Tahkikat En Yaşlı Kadın İtiraf Cinayet 

- Şüpheli şahsın adliyeye getirilmesi
- Araçtan indirilmesi
- Adliye binasına götürülmesi
- Adliye binasından detay görüntüler

( ERZURUM )- Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi- cinayet şüphelisinin bir süre önce yaşlı kadının evinde muslukları tamir ettiği belirlendi ERZURUM

- Erzurum’da 74 yaşındaki kadının evinde boğazı kesilerek öldürülmesi ile ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Önceki gün Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde meydana gelen cinayette Evinde yalnız yaşayan Melek Bulut (74) boğazı kesilerek öldürülmüştü. Olayın ardından geniş çaplı tahkikat sürdüren Cinayet Masası ekipleri yaşlı kadının yakınlarının ifadeleri doğrultusunda şüpheli Mustafa Kuvetli’yi gözaltına aldı. Şüphelinin su tesisat tamircisi olduğu ve geçtiğimiz günlerde yaşlı kadının evine tamirat için geldiği ve aralarında tartışma yaşandığı öğrenildi. Şüpheli Mustafa Kuvvetli, yaşlı kadının kendisine ağır hakaret ettiğini ve buna istinaden cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında polis yeleği giydirilerek adliyeye getirildi.
(ŞG-AT)
loading...
İlgili Foto Galeriler
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Annelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdüAnnelerinin yasak aşkını dedektif kardeşler çözdü
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...Şanlıurfa Adliyesi Karıştı...
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Kayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü BulunduKayıp Olan Yaşlı Kadın Rögarda Ölü Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı