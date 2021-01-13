- Yaşlı kadını kaldırdığı araçtan düşüren çekiciye hapis istemi



- Kadıköy’de geçtiğimiz yıl 80 yaşındaki kadını çekiciden düşürerek yaralanmasına neden olan çekici operatörü hakkında “taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 1 buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kadıköy’de 13 Ocak 2020 tarihinde 80 yaşındaki Leyla Çetinkol’un çekicinin kaldırdığı araçtan düşerek yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Celal Keser’in olay tarihinde trafik çekicisinin operatörü olarak görev yaptığı, şüphelinin müşteki Leyla Çetinkol’un içerisinde bulunduğu aracı, müştekinin araç içerisinde olup olmadığını kontrol etmeden yasak yeri park ettiği için çekmeye başladığı anlatıldı. “Panikleyip araçtan düştü” Araç içindeki yaşlı kadının aracın yükseldiğini fark etmesi üzerine paniklediği ve araçtan düştüğü belirtildi. Düşmesi sonucu ATK raporuna göre, vücudunda kırık meydana gelecek şekilde yaralandığı aktarıldı. Taraflar uzlaşmadı Olaydan sonra kusur durumuna ilişkin alınan bilirkişi raporunda, şüpheli Celal Keser’in tali kusurlu olduğunun belirtildiği vurgulandı. Şüphelinin üzerine atılı suçun uzlaşma kapsamında kalan suçlardan olması nedeniyle uzlaştırmacı tayin edildiği ancak taraflar arasında uzlaşmanın gerçekleşmediği kaydedildi. 1,5 yıla kadar hapsi istendi Şüpheli Celal Keser’in “taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 4 buçuk aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. (GE-



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