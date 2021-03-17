Yaşlı kadını 100 bin lira dolandıran 8 şüpheli yakalandı

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( İSTANBUL )- Dolandırıcıların Zonguldak, Burdur, Samsun, İzmir ve Antalya‘da 5 kişiyi daha aynı yöntemle tuzağa düşürdükleri ortaya çıktı İSTANBUL



- İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yaşlı bir kadını telefonla arayıp kişisel bilgilerini çalarak hesabındaki 100 bin lirasını boşaltan 8 dolandırıcı yakalandı. Edinilen bilgiye göre; geçtiğimiz Aralık ayında Kadıköy’de oturan H.D. adındaki yaşlı kadını ev telefonundan arayarak kendisini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, H.D.’yi ikna ederek kimlik ve banka hesap bilgilerini ele geçirdi. Söz konusu dolandırıcılar, ele geçirdikleri hesap bilgileriyle yaşlı kadının bir bankada bulunan 100 bin lirasını çekerek kayıplara karıştı. Dolandırıldığını sonradan gittiği bankadaki parasının buhar olmasıyla fark eden H.D., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dolandırıcıları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. - Yaşlı kadının hesabını boşaltan şebeke üyeleri paraları ‘kirve’ye aktarmış Güvenlik kamera görüntülerini ve telefon görüşmelerini inceleyen polis, uzun süre devam eden takibin ardında şüphelileri tek tek tespit etti. Ardından önceki gün operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda olayın şüphelilerinden V.K. (37), R.K. (28), K.S. (36) ve Ü.G. (28) isimli 4 kişi 15 Mart Pazartesi günü Bakırköy’de yakalandı. Yapılan araştırmalarda, yakalanan şüphelilerin bankadan çektikleri yaşlı kadının parasını F.Y. (27) isimli bir başka kişi aracılığı ile “Kirve” lakaplı F.Y. (39) adlı zanlıya isimli gönderdikleri belirlendi. Operasyonu genişleten emniyet ekipleri, paranın aktarıldığı ‘Kirve’ lakaplı şebeke öncüsü F.Y. (39) isimli şahsı Maltepe’de, şebeke üyesi F.Y. (27)’yi ise Bakırköy’de yakalayarak gözaltına aldı. - Dolandırıcıların, Zonguldak, Burdur, Samsun, İzmir ve Antalya‘da 5 kişiyi daha aynı yöntemle tuzağa düşürdükleri ortaya çıktı Çalışmaların devamında söz konusu dolandırıcılık olayının diğer şüphelileri oldukları tespit edilen N.Y. (21) ve O.S.O. (43) adlı iki şüpheli de Pendik ve Maltepe’de saklandıkları evlerde aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Polisin incelemesinde, şebeke üyelerinin, farklı tarihlerde Zonguldak, Burdur, Samsun, İzmir ve Antalya‘da 5 kişiyi daha aynı yöntemle tuzağa düşürerek toplam 373 bin 351 lira dolandırdıkları ortaya çıktı. Yakalanan dolandırıcılık şebekesine mensup 8 şüpheli, “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan dün akşam saatlerinde mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye ifade veren şüphelilerin tutuklanıp tutuklanmadıkları henüz bilinmiyor.



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