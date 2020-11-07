Yaşlı kadın ziyarete gittiği torununun evinde ölü bulundu - KARABÜK
- Olay yerinden görüntü - Polis ekipleri Karabük 'te yaşlı kadın ziyarete gittiği torununun evinde ölü bulunduKARABÜK (AA) - Karabük 'te yaşlı kadın, torununu ziyarete gittiği evde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Bartın'ın Ulus ilçesinde yaşayan Fatma Cankatar (86), 3 gün önce Bahçelievler Mahallesi 15. Sokak'ta oturan torununu ziyarete geldi.Kalktığında babaannesinin hareketsiz yattığını gören torunu, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Sağlık personeli, yaptıkları incelemede Cankatar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Ölümünde şüpheli bulguya rastlanmadığı belirtilen Cankatar'ın cenazesinin, Bartın'ın Ulus ilçesine götürüleceği öğrenildi.
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