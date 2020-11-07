Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Yaşlı kadın ziyarete gittiği torununun evinde ölü bulundu - KARABÜK

Yaşlı kadın ziyarete gittiği torununun evinde ölü bulundu - KARABÜK

- Olay yerinden görüntü - Polis ekipleri Karabük 'te yaşlı kadın ziyarete gittiği torununun evinde ölü bulunduKARABÜK (AA) - Karabük 'te yaşlı kadın, torununu ziyarete gittiği evde ölü bulundu.Alınan bilgiye göre, Bartın'ın Ulus ilçesinde yaşayan Fatma Cankatar (86), 3 gün önce Bahçelievler Mahallesi 15. Sokak'ta oturan torununu ziyarete geldi.Kalktığında babaannesinin hareketsiz yattığını gören torunu, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Sağlık personeli, yaptıkları incelemede Cankatar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Ölümünde şüpheli bulguya rastlanmadığı belirtilen Cankatar'ın cenazesinin, Bartın'ın Ulus ilçesine götürüleceği öğrenildi.

Yaşlı Kadın Polis Katar Cenaze Sağlık Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı