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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Yaşlı kadın sular altında kalan tek katlı evden böyle kurtarıldı

Yaşlı kadın sular altında kalan tek katlı evden böyle kurtarıldı

Kurtarma çalışmaları

Yaşlı Kadın Mahsur Kaldı Sağanak Yağış Yağmur Suyu Trol 

-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy’de sağanak yağışın etkisiyle suya gömülen tek katlı evde mahsur kalan 70 yaşındaki kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dün, Arnavutköy’de etkili olan sağanak yağışın ardından ilçe genelinde bir çok yerde baskınlar ve dere taşkınları meydana gelmişti. Arnavutköy Haraççı Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Züleyha Demir ölümden döndü. Yaşlı kadın, göle dönüşen bölgede suya gömülen tek katlı evinde mahsur kaldı. Yaklaşık 1 metreye kadar ulaşan yağmur suyundan çıkamayan yaşlı kadın, Arnavutköy İtfaiyesi tarafından yapılan çalışma sonucunda mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Sular arasından çıkartılan yaşlı kadın daha sonra sağlık kontrolleri yapılması için Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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