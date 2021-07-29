Yaşlı kadın serinlemek için girdiği denizde boğularak can verdi

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( AYDIN ) AYDIN



- Aydın’ın Kuşadası ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cansız bedeni vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan halk plajında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Kuşadası’na tatile gelen 74 yaşındaki Öncel Güçlü, sıcak havadan bunalarak denize girmek istedi. Serinlemek için girdiği denizde yaşlı kadının bir süre sonra hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar yardımına koştu. Sudan çıkarılan yaşlı kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Öncel Güçlü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

