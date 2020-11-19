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19 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yaşlı kadın 'sahte polis' tuzağıyla 90 bin lira dolandırıldı

Yaşlı kadın 'sahte polis' tuzağıyla 90 bin lira dolandırıldı

Dolandırılan kadının olay ve yaşadıklarını anlatmas

Yaşlı Kadın Sahte Polis Kuyumcu Soygunu Akalan Dolandırıcılık 

-Evinden ve sokaktan Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü binasından görüntü

( AMASYA -ÖZEL)- Oğlunun mürüvveti için biriktirdiği altın ve paraları maskeli telefon dolandırıcısına kaptırdı AMASYA

- Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Bülbül Öztürk, evine gelen maskeli sahte polis tarafından 90 bin liralık altın ve paraları alınarak dolandırıldı. Yaşlı kadının oğlunun evliliği için yıllardır biriktirdiği altın ve paralarını alarak kayıplara karışan maskeli dolandırıcıyı polisler kıskıvrak yakaladı. Kocası yıllar önce vefat eden 3 çocuk annesi Öztürk’ü telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılık şüphelisi, bir kuyumcu soygununda kimlik bilgilerinin kullanıldığı gerekçesiyle evindeki ziynet eşyalarının da bu kapsamda incelenerek çalıntı olup olmadığının araştırılacağını belirtip evdeki yaklaşık 90 bin liralık altın ve paraları alarak uzaklaştı. Telaşa kapılıp bir süre sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın, Suluova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Suluova ve Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı takibi sonucu Samsun’da yakalanarak gözaltına alınan şüpheli A.S. sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dolandırıcılık olayına karışan bir şüpheli şahıs daha yaşlı kadına ait olduğu belirlenen bir miktar para ile Samsun’da yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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