Yaşlı kadın hırsızın elinden ölü numarası yaparak kurtuldu

-jandarma ekiplerinden detay

-evin içerisinden detay

-yerdeki kan izlerinden detay

-hırsızın girdiği camdan detay

-yaşlı kadından detay

-yaşlı kadın ile röp

-ambulanstan detay



( KARABÜK ) -- Evine giren hırsızla boğuşan yaşlı kadın ölümden döndü- Karabük’te hırsızlık için girdiği evde yaşlı kadının boğazını sıkıp kolundaki iki bileziği alıp kaçan şahıs komşusu çıktı- Yaşlı kadının soyan hırsız komşusu çıktı KARABÜK



- Karabük’te, evine giren hırsıza karşı koyan 70 yaşındaki kadın ölü numarası yaparak kurtuldu. Öldüğünü sandığı yaşlı kadının kolundan bilezikleri alarak kaçan şahsın ise komşusu R.Y olduğu tespit edildi. Edinilen bilgiye göre, olay merkeze bağlı Arıcak köyünde meydana geldi. Hafize Atıcı'nın (70) evine gece yarısı hırsız girdi. Seslere uyanan yaşlı kadın odanın kapısını açtığında hırsızla karşı karşıya kaldı. Kendisini gören yaşlı kadının kafasına sopayla vurarak yere düşüren hırsız, kadının üzerine çıkarak boğazını sıkmaya başladı.

Yaşlı kadın can havliyle hırsızın elinden düşen sopayı alıp hırsızın kafasına vurdu ve yüzünü tırmaladı. Daha sonra boğazını sıkan hırsızın kendisini öldüreceğini düşünen yaşlı kadın, ölü numarası yaparak canını kurtardı. Hırsız, Atıcı’nın öldüğünü sanarak kolundaki iki bileziği alarak hızla evden kaçtı. Hırsızın evden ayrılması ile kanlar içerisinde yerde kalan kadın kapıyı kilitleyip yakınlarından telefonla yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, konuyla ilgili şüpheli olarak görülen komşu R.Y.’nin evinde inceleme başlattı. Jandarma, yaşlı kadının ifadesi doğrultusunda yüzünde yara ve kıyafetinde yırtık olan zanlının kadının komşusu R.Y. olduğunu tespit etti. Kendisini kurtarmak için evden kaçan zanlı köylüler tarafından yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi. Yaşlı kadının bileğinden çalınan iki bileziğin şüphelinin üzerinden çıktığı öğrenildi. Hastanedeki tedavisinin ardından evinde dinlenen Hafize Atıcı, korku dolu anları anlattı. Atıcı, "Gece yarısı sese uyandım ve ne olduğunu anlamaya çalıştım. Misafir odasının kapısını açar açmaz karşıma bir adam dikildi. Elinde balta sopası vardı. Kafama vurdu, bağırdım. Kafama vura vura kapının eşiğine götürdü. Orada beni yatırdı, üzerime yatıp boğazımı sıktı. Boğazımı sıktığı an sopa yere düştü. Yerde yatarken sopayı aldım kafasına vurdum. Ondan sonra yüzünü yırttım” diye konuştu.

"Beni öldü zannetti” Ölü numarası yaparak hırsızın elinden kurtulduğunu ifade eden Atıcı, “'Beni ölüyor' diye kolumdan iki bileziği çıkarttı. Ben yine ölüyorum gibi numara yaptım. Beni öldü zannetti. Kapıyı açtı, çıktı ve gitti. Kalktım kapıyı kapatıp kilitledim” dedi.

“Işığı yakabilseydim beni tanıyor diye öldürürdü” Yardım için telefona yaklaşan Atıcı, kayıtlı numaraların bulunduğu defterin üzerinin tamamen kan olduğunu ve sadece kız kardeşinin numarasını görebildiğini anlatarak, “'Hatice koş, hırsız beni öldürüyor' dedim. Eşi ile geldiler daha sonra oğlum da geldi. Ben ışığı yakabilseydim 'beni tanıyor' diye öldürürdü. Sopa ile vurunca boğazımı bıraktı" ifadelerine yer verdi. (RB-



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