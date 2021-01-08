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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Yaşlı kadın evinde çıkan yangında can verdi

Yaşlı kadın evinde çıkan yangında can verdi

Yangın anı görüntü

Yaşlı Kadın Polis Cenaze Cenaze Aracı Polis Ekipleri 

-itfaiye ekipleri soğutma çalışması
-Hafize Demirkıran'ın cansız bedenine ulaşılması
-Olaya yeri inceleme ardından cenaze aracına konulması

( KIRKLARELİ ) KIRKLARELİ

- Kırklareli’nde bir evde çıkan yangında yalnız yaşayan yaşlı kadın hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Yayla Mahallesi 2. Küme Evler mevkiinde, yalnız yaşanan 74 yaşındaki Hafize Demirkıran'a ait evde henüz bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden komşuları tarafından itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp, söndürürken, ev küle döndü.Olay yerinde polis ve itfaiye ekiplerinin yaptığı inceleme de Demirkıran’ın cansız bedenine ulaşıldı.Hafize Demirkıran’ın cenazesi Kırklareli Eğitime Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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