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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Yaşlı çiftin öldüğü yangın ile ilgili acı detay

Yaşlı çiftin öldüğü yangın ile ilgili acı detay

dün geçilen görüntüler ve yeni fotoğraflar eklendi

( SAKARYA ) -- Çiftin oğlu Recep Şervan: "Uyarmıştım sigarayı bırakıp uyuma diye, yangın büyük ihtimalle bundan dolayı çıktı" SAKARYA

Ahşap Ev Adli Tıp Jandarma Cenaze Namazı Yaşlı Çift 


- Sakarya'nın Geyve ilçesinde ahşap 2 katlı evde çıkan ve yaşlı çiftin sonu olan yangın ile ilgili detay ortaya çıktı. Çiftin tek çocuğu Recep Şervan, "Bir kaç sefer uyarmıştım, sigarayı bırakıp uyuma diye. Bir kaç sefer uyarmıştım, sigarayı bırakıp uyuma diye ve yangın büyük ihtimalle bu sebepten dolayı çıktı" dedi.
Yangın, dün akşam saatlerinde Geyve ilçesi Eşme Mahallesi'nde yaşanmıştı. Edinilen bilgiye göre, iki katlı ahşap evde yangın çıktığını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilmişti. Alevlere teslim olan evde yaşayan 80 yaşındaki Havva ve 81 yaşındaki Mehmet Şervan çıkan yangında hayatını kaybetmişti. Olay yerinde yapılan inceleme sonrasında hayatını kaybeden yaşlı çiftin cenazeleri otopsi için adli tıpa gönderildi. Hayatını kaybeden çiftin tek çocuğu Recep Şervan, ilk belirlemelere göre yangının çıkış sebebi olan sigara konusunda babasını uyardığını belirtti.
Şervan, "Babam 81 yaşındaydı, yaşlıydı. Sigaradan çıkmış olabilir. Bir kaç sefer uyarmıştım, sigarayı bırakıp uyuma diye. Büyük ihtimalle bu sebepten çıktı. Yangının çıktığı yer belli. Tahminim sigara içti ve sonra odaya gitti yatmaya. Yatak ve eşyalar tutuşmuş. Annem kapıya yönelmiş, orada kalmış. Babam da tuvalete doğru kaçmış o oda orada hayatını kaybetmiş. Sobadan çıktığı yazılmış, üzüldüm bunları görünce. Acımız büyük, rabbim anne ve babamıza rahmet eylesin" dedi.
Yaşlı çiftin cenazeleri Geyve Eşme Mahalle Merkez Camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Geyve Eşme Mahalle Mezarlığına defnedilecek. (BCT-
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