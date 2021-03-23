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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Yaşlı çiftin katil zanlıları adliyede

Yaşlı çiftin katil zanlıları adliyede

Zanlıların adliyeye getirilmesi

Dedektif Jandarma Emekli Öğretmen Öğretmen Yaşlı Çift 

-Ölen çiftin fotoğrafı

( ADANA ) ADANA

- Adana'nın Karaisalı ilçesinde yaşlı çifti öldürdüğü öne sürülen 4 zanlı yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Tümenli Mahallesinde meydana gelen olayda, Adana İl Sağlık Müdürlüğünden emekli Mehmet Fevzi Atay ve emekli öğretmen eşi Elif Atay çiftinden haber alamayan akrabaları öğleden sonra evlerine gitti. Ancak çift kapıyı açmayınca akrabaları şüphelenip durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, eve girdiğinde karıkocayı başlarından vurulmuş halde buldu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.Ekipler yaptığı çalışmada emekli çiftin evde olmadığı sırada eve A.Ü., O.Ü., AA, ve E.K.’nin hırsızlık amaçlı girdiğini evde bulunan 7 bileziği çaldıklarını ancak bu sırada karı kocanın eve geldiğini bu nedenle çifti silahla öldürdüklerini belirledi.Zanlılar jandarmadaki işlemlerin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Karaisalı Adliyesi'ne sevk edildi.Öte yandan O.Ü'nün emekli öğretmen Elif Atay'ın eski öğrencisi olduğu öğrenildi.
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