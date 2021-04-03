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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yaşlı çifti yangın ayırdı

Yaşlı çifti yangın ayırdı

Yanan evden görüntü

İlk Müdahale Hastane 

-Yaralının hastaneye getirilmesi
-Soğutma çalışması

( ÇORUM )-Çorum'da yangın: 1 ölü 1 yaralı ÇORUM

- Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Doğan köyünde Sadık G.'ye ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Evden dumanlar yükseldiğini gören köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra sağlık görevlileri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Ümmühan G., hayatını kaybederken, eşi Sadık G., yaralandı. Yaralı Sadık G., Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de köye giderek inceleme de bulundu. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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