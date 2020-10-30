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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Yaşlı çifti arama çalışmaları sürüyor

Yaşlı çifti arama çalışmaları sürüyor

-Arama çalışmalarından görüntü

( AFYON KARAHİSAR)- AFAD, arama ve kurtarma köpekleri ile bölgede arama faaliyetlerini sürdürüyor AFYON KARAHİSAR

Jandarma Köpek Bild Karahisar Yaşlı Çift 


- Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 3 gündür haber alınamayan yaşlı çifti arama çalışmaları sürüyor. Cevdet Uysal (66) ile Zeliha Uysal'dan (64) 3 gün önce bir anda ortadan kaybolmuştu. Yakınları yaşlı çifte ulaşamayınca jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler çifti arama çalışması başlattı. Gün boyu süren arama çalışmalarının bölgede devam ettiği öğrenilirken AFAD Ekiplerinin arama ve kurtarma köpekleri ile bölgeyi didik taradığı bildirildi.

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