Yaşlı çift soba kurbanı oldu

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( NİĞDE ) NİĞDE
- Niğde’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından yaşlı çift hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Yıldıztepe Kasabasında İdris Özcan (77), Nefise Özcan (81) çiftinden haber alamayan komşuları durumu yetkililere bildirdi. Olay. Yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri yaşlı çiftin öldüğünü belirledi. Çiftin cenazesi savcılık incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (YE- )
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