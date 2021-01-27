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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yaşlı çift soba kurbanı oldu

Yaşlı çift soba kurbanı oldu

Olay yerinden görüntü

Jandarma Karbonmonoksit Avcılık Sağlık Ekipleri Yaşlı Çift 

-Jandarmadan görüntü
-Ambulanstan görüntü
-Detaylar

( NİĞDE ) NİĞDE

- Niğde’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından yaşlı çift hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Merkeze bağlı Yıldıztepe Kasabasında İdris Özcan (77), Nefise Özcan (81) çiftinden haber alamayan komşuları durumu yetkililere bildirdi. Olay. Yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri yaşlı çiftin öldüğünü belirledi. Çiftin cenazesi savcılık incelemesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (YE- )
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