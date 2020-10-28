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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yaşlı çift sırt sırta verip kışa hazırlanıyor

Yaşlı çift sırt sırta verip kışa hazırlanıyor

Yaşlı çiftten detaylar

Allah Yaşlı Çift 

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( ARTVİN )- Artvin’de yaşlı çift uzun ömrünü köy yaşantısına borçlu ARTVİN

- Sonbaharla birlikte kışa hazırlıklar başladı.
Artvin’in Borçka ilçesi Demirciler köyünde yaşayan 82 yaşındaki Metin Büyük ve eşi 75 yaşındaki Fikriye Büyük, ilerleyen yaşlarına rağmen kışa hazırlık yaparken gösterdikleri çaba "Maşallah" dedirtti. Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Demirciler Köyünde yaşayan 82 yaşındaki Metin Büyük ve eşi 75 yaşındaki Fikriye Büyük, ilerleyen yaşlarına rağmen, kışa hazırlıklarını kendi imkanlarıyla sağlıyor. Evde oturup yardım beklemek yerine baltayı ellerine alan çift, yıllardır yaptığı işlerden biri olan kışlık odun hazırlıklarını kendi imkanlarıyla sağlıyor. Köyün en yaşlısı olan Metin Büyük, yaşına rağmen spor amacıyla her gün köyde yaklaşık 2 kilometre yürüyüş yapıyor. Evin işlerinde eşine de yardımcı olan Büyük, koca odun kütüklerini önce demir çivisiyle, daha sonra baltayla kırarak kışa hazırlık yapıyor. "Evde oturmak yerine her gün yürüyüş yapıyoruz" Evlendikten sonra hiçbir zaman ayrı kalmadıklarını ifade eden yaşlı çift, sağlıklı olmalarını köy hayatına borçlu olduklarını ifade ettiler. Çift "Evde oturmak yerine dışarı çıkıp dolaşıyoruz, hareket ediyoruz. Her gün çalışmasak kalkamıyoruz. Hayvansal ürünlerin yanı sıra, karalahana ile beslenip kendimizi zinde tutuyoruz" dediler. 60 yıllık mutluluklarının da sırrını anlatan yaşlı çift "Biz birbirimiz hiçbir zaman üzmedik. Ne iş yaptıysak birlikte yaptık. Köy yerinde kışın odunla ısınıyoruz. Bunun odun ihtiyacımızı da kendimiz karşılıyoruz. Sobada odun ateşinde pişen yemeklerini lezzeti hiçbir şeyde yok. Üstüne kestane kebap ve odun ateşinde demlenen çayın keyfine de doyum olmaz" ifadelerini kullandılar. (AG-ÖS-Y)
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