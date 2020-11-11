Yaşlı çift cinayetinde gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi



- Afyonkarahisar’da kaybolduktan 16 gün sonra cesetleri bulunan yalı çift olayında gözaltına alınan kardeş ve aile üyeleri adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında çifti öldürdüğü iddia edilen ağabeyi de var. Olay, geçtiğimiz 26 Eylül de Dinar ilçesine bağlı Pınarlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pınarlı köyünde yaşayan Cevdet (66) ve Zeliha Uysal (64) geçtiğimiz 26 Eylül de bir anda ortadan kayboldu. Olayın ardından aile üyelerinin haber vermesi ile bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri çifti bulmak için çalışma başlattı. Balık adamlarla dahi köye yakın bir gölette yapılan arama çalışmasından sonuç alınamadı. Bunun üzerine arama çalışmaları sona erdikten sonra bölgedeki çobanlık yapan bir şahıs köyde eskiden tarlaların sulanması için kullanılan ancak şu anda atıl durumda olan sulama rögarından kötü kokular geldiğini söylemesi üzerine jandarma ekipleri bölgeye gelerek inceleme başlattı. Soruları yanıtsız bıraktı Olayın ardından jandarma ekipleri Bünyamin A., eşi Nazire A., Kadir A., eşi Huriye A., ile Ramazan A., ve anne Fatma A., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Nazire A., yaşlı çifti Zeliha Uysal’ın erkek kardeşi yani kocası Bünyamin A.’nın öldürdüğünü itiraf ettiği öne sürüldü. Şahıslar jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin akşam saatlerinde mahkeme çıkarılmaları bekleniyor. Öte yandan, şahıslardan cinayeti itiraf eden Nazire A., adliye girişinde kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. (GC-



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