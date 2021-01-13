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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yaşlı balıkçı boyu kadar olan dev balığı yakaladığı anları anlattı:'Canavar gibiydi'

Yaşlı balıkçı boyu kadar olan dev balığı yakaladığı anları anlattı:'Canavar gibiydi'

Yaşlı balıkçının balığı yakalarken cep telefonuyla çekilen görüntüleri izlemesi

Oksijen Seviyesi Oksijen Harekete Geç Cep Telefonu Ölü Balık 

-Mevlüt Usalır ile röportaj
-Irmaktan, kıyıya vuran ölü balıklardan ve kentten görüntü
-İlave olarak balığı tuttuktan sonra arkadaşlarıyla paylaşmaya hazırlandıkları görüntü
-balığı yakalama görüntüsü

( AMASYA ) Yaşlı balıkçı boyu kadar olan dev balığı yakaladığı anları anlattı: "Canavar gibiydi" AMASYA

- Amasya’nın ortasından geçen Yeşilırmak’ta boyu kadar olan dev balığı sırılsıklam olmasına rağmen elleriyle yakalayıp kaçmaması için üzerine oturan 65 yaşındaki Mevlüt Usalır, o anları anlattı. Olağanüstü kuraklığın etkisindeki kentte yağışların olmaması sonucu su ve oksijen seviyesinin adeta dip yaptığı Yeşilırmak’ta canlılar da bu durumdan etkilendi. Bazı bölgelerde balık ölümleri görüldü.
Kıyıdaki canlı balıklar oltalarla ve nehre giren vatandaşlar tarafından avlandı. 55 Evler Mahallesi Ataşehir mevkiinde nehir sularının çekilmesiyle göle dönüşen alanda dev bir yayın balığı olduğunu öğrenmesi üzerine harekete geçen evli ve 7 çocuk babası Usalır, “İki, üç sefer kıyıya çıkarttım. Bana kuyruk attı. Elimden kurtuldu. En son denememde iki sefer kafasına vurdum. Biraz sersemleyince kıyıya çıkardım. Yaklaşık 50 kilo vardı. Canavar gibiydi. İki, üç gün orada kaldığı içinde biraz hırçınlaşmıştı. Biraz uğraştırdı” dedi.
Çocukluğundan bu yana balık tuttuğunu belirten Usalır, “Balık deyince buradan atlar Kars’a, Kayseri’ye bile giderim. Bu balık bayağı ağırdı. Gençliğimde olsa balığı tuttuğum gibi dışarı atardım” diye konuştu.
(MÇ-)
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