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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yaşlı amcaların çocuk parkındaki salıncak keyfi gülümsetti

Yaşlı amcaların çocuk parkındaki salıncak keyfi gülümsetti

Amcaların salıncakta sallanması

Sosyal Medya Kahkaha Kamera Cep Telefonu Çocuk Parkı 

-Amcaların kahkaha atarak çocuk parkında eğlenmesi

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’ta iki yaşlı amcanın parkta çocuklar gibi eğlendiği anlar gülümsetti. Merkeze bağlı Sunay Mahallesi’nde akşam saatlerinde sokağa çıkan amcalar, boş gördükleri parkta oturdu. Bir süre parkta oturan amcalar, korona virüs nedeniyle çocukların boş bıraktığı salıncakları kaparak kahkaha atıp eğlenmeye başladı.
Yaşlı amcaların eğlendiğini fark eden Deniz Koçmen’in o anları cep telefonu kamerasıyla kayda alarak sosyal medya hesabından paylaşması yüzlerde tebessüm oluşturdu.
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