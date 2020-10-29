Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yaşlı adamın bayrak hassasiyeti

Yaşlı adamın bayrak hassasiyeti

Jandarma tarafından basınla paylaşılan klip

( BAYBURT ) BAYBURT

Jandarma Güvenlik Güçleri Hassasiyet 


- Bayburt’un Dağtarla Köyü'nde ikamet eden yaşlı vatandaşın güvenlik güçlerinden talep ettiği Türk bayrağını jandarma ekipleri tedarik ederek ulaştırdı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlamak maksadıyla vatandaşlara evlerine bayrak asmaları ricasında bulunması üzerine Dağtarla köyünden bir vatandaş evinde Türk bayrağının olmaması neticesinde jandarma devriyesine Türk bayrağı almak için şehir merkezine inmek istediğini iletti. Yaşlı vatandaşın pandemi sürecinde dışarı çıkmasının sakıncalı olacağı düşünülerek jandarma devriyesi tarafından Türk bayrağı tedarik edilerek vatandaşa teslim edildi.Türk bayrağına kavuşan vatandaş evinin duvarına asarak şanlı bayrağımızı dalgalandırdı.Bayburt Jandarma Komutanlığı tarafından video klip haline getirilen bu anlar basınla paylaşıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı