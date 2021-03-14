Yaşlı adamı darp ederek öldürenler yakalandı

-Zanlıların hastaneye getirilmesi

-Zanlıların sağlık kontörlünden geçirilesi

-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi



( KİLİS ) KİLİS



- Kilis’in Musabeyli ilçesinde yalnız yaşayan Selahattin Polat’i (78) darp edilerek öldürdüğü iddiasıyla 5 kişi jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından 2 Mart 2021 tarihinde Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde yalnız yaşayan Selahattin Polat’tan (78), darp edilerek öldürülmesiyle ilgili yapılan çalışma sonucu O.C.,O.C, Ö.Y., E.K,C.Y. JASAT tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan’ın bizzat yönettiği operasyonda yaşlı adamı öldürdüğü iddiasıyla ilgili olarak 5 kişinin yakalanması Musabeyli ilçesinde memnuniyet ile karşılandı. Selahattin Polat’ın para için öldürüldü iddia eden zanlılar adliyeye sevk edildi. Hastane ve adliye çevresinde Jandarma Komando Birlikleri geniş güvenlik önlemi alırken, O.C.,O.C, Ö.Y., E.K,C.Y. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Faili meçhul olay bırakmayan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis İl Jandarma Komutanlığı JASAT’ın kısa sürede cinayeti çözmesi, Musabeyli ilçesinde memnuniyet ile karşılandı. (MAD-LO-Y)



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