Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Yaşlı adamı darp ederek öldürenler yakalandı

Yaşlı adamı darp ederek öldürenler yakalandı

Selahattin Polat’in fotoğrafı

Hastane Jandarma Güvenlik Önlemi Yaşlı Adam Cinayet 

-Zanlıların hastaneye getirilmesi
-Zanlıların sağlık kontörlünden geçirilesi
-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’in Musabeyli ilçesinde yalnız yaşayan Selahattin Polat’i (78) darp edilerek öldürdüğü iddiasıyla 5 kişi jandarmanın titiz çalışması sonucu yakalandı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından 2 Mart 2021 tarihinde Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde yalnız yaşayan Selahattin Polat’tan (78), darp edilerek öldürülmesiyle ilgili yapılan çalışma sonucu O.C.,O.C, Ö.Y., E.K,C.Y. JASAT tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan’ın bizzat yönettiği operasyonda yaşlı adamı öldürdüğü iddiasıyla ilgili olarak 5 kişinin yakalanması Musabeyli ilçesinde memnuniyet ile karşılandı. Selahattin Polat’ın para için öldürüldü iddia eden zanlılar adliyeye sevk edildi. Hastane ve adliye çevresinde Jandarma Komando Birlikleri geniş güvenlik önlemi alırken, O.C.,O.C, Ö.Y., E.K,C.Y. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Faili meçhul olay bırakmayan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis İl Jandarma Komutanlığı JASAT’ın kısa sürede cinayeti çözmesi, Musabeyli ilçesinde memnuniyet ile karşılandı. (MAD-LO-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement