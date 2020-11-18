Yaşlı adama dayak şüphelisi tutuklandı

-Darp eden sanıkların Adliye ye gelmesi.

-Tutuklanan Ramazan D nin Adliye den çıkartılması.

-Dayak görüntüleri



( BURDUR ).- Yaşlı adamı evde darp edip zorla kadının ayağını öptürdüler- Korkudan tekbir getirmeye başlayan yaşlı adam tekme tokat 5 kişi tarafından öldüresiye dövüldü BURDUR



- Burdur'da yaşlı adamı evde darp eden şüphelilerden biri tutuklandı, dört şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Görüntüleri yeni ortaya çıkan olay 6 ay önce Burdur'da yaşandı. Seyyar satıcılık yapan Osman Oflaz'ı eve çağıran ve aralarında kadınların da bulunduğu bir grup gençten Ramazan D., önce hakaret ve küfür ettiği Osman Oflaz'a kafa atıp yere düşürdükten sonra gençlerin tamamı tarafından yerde tekme ve yumruklarla darp edildi. Dayağın ardından evde bulunan bir kadının ayağı öptürülen Osan Oflaz, evden çıkartıldı. Olayın cep telefonu görüntülerinin sosyal medyaya düşmesinin ardından soruşturma başlatan Burdur Cumhuriyet Başsavcılık talimatıyla olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphalilerder Ramazan D. tutuklanırken diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konuyla ilgili olarak Burdur Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "İşlemlerin ardından şüpheliler R.D, A.D.K, H.G, U.G ve S.D sevk edildikleri Burdur Sulh Ceza Hakimliğince "Hile ve Cebir Kullanmak Suretiyle Birden Fazla Kişi Tarafından Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan Ramazan D, tutuklandı, dört şüpheli hakkında ise aynı suçtan adli kontrol kararı verilmiştir." denildi. Diğer taraftan mağdur olan Osman Oflaz’ da Adliye ye gelerek şikayetini yenilediği, olayın 6 ay önce yaşandığı öğrenildi.



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