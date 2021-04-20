Yaşlı adam yasağa rağmen belediye otobüsüne binmek istedi

-Şoförün kuralların anlatması

-Yaşlı adamın direnmesi

-Yaşlı adamın araçtan inip gitmesi

-Şoförün yolculara kuralları hatırlatması



( İSTANBUL ) -- Fatih'te yasak olmasına rağmen belediye otobüsüne binen yaşlı adam şoförün uyarısıyla araçtan indi İSTANBUL



- İstanbul’un Fatih ilçesinde yasak olmasına rağmen belediye otobüsüne binmek isteyen yaşlı adam, şoförün uyarısıyla otobüsten indi. Otobüsten indirilmesine tepki gösteren yaşlı adam oradan uzaklaşırken, yaşananlar kameraya yansıdı Fatih Kocamustafapaşa’da 65 yaş üstü bir kişi, yasak olmasına rağmen belediye otobüsüne binmek istedi. Şoför otobüse binmek isteyen yaşlı adama kuralları hatırlatarak, maskesiyle ağzını kapatmasını istedi. Kendisine bildirilen talimatları uyguladığını söyleyen şoför, yaşlı adamın tepkisiyle karşılaştı. Söylenen yaşlı adam otobüsten inerek oradan uzaklaşırken, şoför de içerideki yolcuların sorularını yanıtladı ve korona virüs kuralları bir kez daha anlattı.



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