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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Yaşlı adam yangında ölümden komşuları kurtardı

Yaşlı adam yangında ölümden komşuları kurtardı

Hastanede yaralı şahıs

Atık Kağıt Yaşlı Adam Irak 

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Polisin olayı sorması
-Yaşlı adamın olayı anlatması
-Hastane dış görüntü
-Yangın çıkmış evden görüntü
-Akrabasının olayı anlatması

( SAMSUN ) Yangında yaşlı adamı ölümden komşuları kurtardı- Kapıyı bulamayan talihsiz adam yere düşüp yaralandı SAMSUN

- Samsun'da evinde çıkan yangında dumandan dış kapıyı bulamayıp şişesinin üzerine düşerek yaralanan yaşlı adamı komşuları ölümden kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam tedavi altına alındı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Çatalarmut Mahallesi'nde saat 23.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan ve çöplerden kağıt atıkları toplayarak geçimini sağlayan Mustafa Tosun (64), yanan sobadan aldığı külü teneke içinde atık kağıt bulunan odasına bıraktı. Bu sırada tenekeden yargın çıktı. Sobanın yanında uyurken biranda evin içini duman kapladı. Uyanıp evden çıkmaya çalışan yaşlı adam dumandan evin kapısını bulamayınca düşerek şişe ile eli kesilip yaralandı. Feryat ederek yardım isteyen Mustafa Tosun'un yardımına akrabası olan komşuları yetişti. Elinden yaralanan Mustafa Tosun, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi alındı. Yangına Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ederek söndürdü. Yaşlı adam ölümden kendisini komşusu olan akrabasının kurtardığını belirterek, "Gelmeselerdi ölmüştüm" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAY-
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