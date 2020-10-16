Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Yaşlı adam ve keçileri 36 saattir kayıp

Yaşlı adam ve keçileri 36 saattir kayıp

Arama çalışmalarından detay

( MANİSA ) MANİSA

Jandarma Keçi Yaşlı Adam Hayvan 


- Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evinden ayrılan yaşlı adamdan 36 saatten beri haber alınamazken, hayvanlarıyla birlikte kaybolan adamın bulunması için çalışma başlatıldı. Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Kayrak Mahallesi'nde yaşayan Ali Arı (71), perşembe günü sabahı küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evinden ayrıldı. Akşam eve dönmeyen Arı'nın yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verdi. 36 saattir izine rastlanamayan Arı'nın bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri tarafından başlatılan çalışma devam ediyor. (İLK-AY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı