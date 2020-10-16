Yaşlı adam ve keçileri 36 saattir kayıp



- Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evinden ayrılan yaşlı adamdan 36 saatten beri haber alınamazken, hayvanlarıyla birlikte kaybolan adamın bulunması için çalışma başlatıldı. Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Kayrak Mahallesi'nde yaşayan Ali Arı (71), perşembe günü sabahı küçükbaş hayvanlarını otlatmak için evinden ayrıldı. Akşam eve dönmeyen Arı'nın yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verdi. 36 saattir izine rastlanamayan Arı'nın bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri tarafından başlatılan çalışma devam ediyor. (İLK-AY-



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