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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
- Yaşlı adam traktör kabininde ölü olarak bulundu

- Yaşlı adam traktör kabininde ölü olarak bulundu

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yol dışına çıkan traktör

İlk Müdahale Jandarma Cenaze Bild Yaşlı Adam 

-Traktör kabininde ölü olarak bulunan yaşlı adam
-Olay yeri ekiplerinin incelemesi
-Cenaze yakını ile röp

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Yeşilyurt ilçesinde yaşlı adam traktör kabininde ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre olay Yeşilyurt ilçesine bağlı Bahçebaşı köyü Maden altı mevkiinde meydana geldi. Köylüler yoldan sapan bir traktör olduğunu fark etti. Traktörün yanına gittiklerinde 5 çocuk babası Halil Eryiğit’in (70) traktör kabininde hareketsiz durumda olduğunu fark ettiler. Durumu jandarma ve 112 ekipleri bildirdiler. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalede Eryiğit'in öldüğü anlaşıldı. Olay yeri ekipleri incelemesinin ardından cenaze Yeşilyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Selahattin Eryiğit ise amcasının oğlu Halil Eryiğit’in daha önce iki kez anjiyo olduğunu kaydetti.
Şahsın kesin ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanması bekleniyor. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. (Nİ-GF-
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