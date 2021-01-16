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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yaşlı adam sokakta ölü bulundu

Yaşlı adam sokakta ölü bulundu

Cesetten detay

Polis Cenaze Göreme Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polis ekipleri detay
-Röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Kadıköy’de sokaklarda yaşadığı öğrenilen 65 yaşındaki kişi, kaldığı sokakta hayatını kaybetti. Henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybeden kişinin cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay Kadıköy Caferağa Mahallesi Mühürdar Bağı Sokak’ta saat 17.15 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre sokaklarda yaşadığı öğrenilen 65 yaşındaki Salim Babacan, yaşadığı sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişiyi fark edenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Babacan’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşadığı sokakta hayatını kaybeden Salim Babacan’ı tanıdığını ifade eden Mehmet Mustafa Çeçen, “Hep sokakta kalıyor. Yeri yok. Elimizden gelen yardımı yapıyorduk. İki oğlu varmış yıllardır onu görememiş. Sokakta görsem tanımam diyordu. Pırlanta gibi insandı” dedi.

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