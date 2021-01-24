Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Yaşlı adam kaza yapınca imdadına polisler yetişti

Yaşlı adam kaza yapınca imdadına polisler yetişti

-Olay yeri detay

Hastane Yaşlı Adam Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Irak 

--Yaşlı adama yardım eden polisler

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da kısıtlama saatlerinde hastaneye giden yaşlı adam kaza yapınca yardımına polisler koştu. Ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında 74 yaşındaki yaşlı adam hastaneye gitmek için evinden çıkıp kaza yapınca imdadına polisler koştu. Acemler kavşağı İzmir istikametine giden Kemal Erman, 16 JAE 54 plakalı otomobiliyle Behçet Şenkaya yönetimindeki 16 TV 366 plakalı kamyona çarptı. Kazanın etkisiyle panikleyen yaşlı adam aracından inemeyince yardımına denetim noktasında bulunan polis ekipleri koştu. Yaşlı adamı araçtan indirerek sakinleştiren ekipler, daha sonra yolu trafiğe açtı. Kazada yaralanan olmazken 74 yaşındaki Kemal Erman sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası polis ekipleri tarafından gitmek istediği yere bırakıldı. (AK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı