Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Yaşlı adam girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Yaşlı adam girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti

Yaşlı adam girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti

Sahil detay

Cenaze Bild Emeklİ Sağlık Ekipleri Turist 

-Sahildeki cenaze detay
-Şemsiye detay
-Polisler detay
-Şahsın bir yakını detay
-Dalga detay
-Denize girmeye devam eden turist detay
-Fotoğraf

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde 70 yaşındaki adam girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Alanya Belediye Başkanları Parkı önü 11 numaralı plaj yakınında meydana geldi. Büfe çalışanları denizin yaklaşık 150 metre açığında hareketsiz bir cisim görünce o bölgeye doğru yüzerek gitti. Hareketsiz kişi vatandaşlar tarafından sahile çıkarılıp, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri 70 yaşındaki Erol Bayraktar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Bayraktar’ın cenazesi morga kaldırıldı. Bayraktar’ın Almanya’dan emekli olduktan sonra Alanya’ya yerleştiği ve her gün denize geldiği öğrenildi. Öte yandan kıyıdaki cesede plaj şemsiyesi ile koruma yapılırken, bir kadın turistin hiçbir şey olmamış gibi denize girmeye devam ettiği görüldü.
(İA-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı