Yaşlı adam girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti

-Sahildeki cenaze detay

-Şemsiye detay

-Polisler detay

-Şahsın bir yakını detay

-Dalga detay

-Denize girmeye devam eden turist detay

-Fotoğraf



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’nın Alanya ilçesinde 70 yaşındaki adam girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay, Alanya Belediye Başkanları Parkı önü 11 numaralı plaj yakınında meydana geldi. Büfe çalışanları denizin yaklaşık 150 metre açığında hareketsiz bir cisim görünce o bölgeye doğru yüzerek gitti. Hareketsiz kişi vatandaşlar tarafından sahile çıkarılıp, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 70 yaşındaki Erol Bayraktar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Bayraktar’ın cenazesi morga kaldırıldı. Bayraktar’ın Almanya’dan emekli olduktan sonra Alanya’ya yerleştiği ve her gün denize geldiği öğrenildi. Öte yandan kıyıdaki cesede plaj şemsiyesi ile koruma yapılırken, bir kadın turistin hiçbir şey olmamış gibi denize girmeye devam ettiği görüldü.

(İA-

