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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yaşlı adam evinde çıkan yangında can verdi

Yaşlı adam evinde çıkan yangında can verdi

yangından gece görüntüsü

Ahşap Ev Güvenlik Güçleri Yaşlı Adam 

-alevlerden görüntüsü
-yangının söndürülmüş gündüz görüntüleri
-detaylar
-yaşlı adamın fotoğrafı

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da evinde çıkan yangında alevlerin arasında kalan 85 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Ahşap ev tamamen yanarken, yaşlı adamın cansız bedeni sobanın yanındaki yatakta bulundu. Olay Antalya'nın İbradı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gece 04.00-04.30 sıralarında İbradı İlçesi Yukarı Mahallede Nurettin İnce’ye ait ahşap evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulunmasına rağmen ahşap bina rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri, sobanın yanındaki yatakta yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı.
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