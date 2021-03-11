Yaşlı adam çıktığı ağaçta bayılarak asılı kaldı... Görenler şoke oldu

-Yaşlı adamın asılı kaldığı yerden görüntü

-Yaşlı adamın uyandırılmaya çalıştırılması

-Yaşlı adamın ayılması

-Genel ve detay



( ADIYAMAN ) - Ağaç üzerinde bayılarak asılı kalan adamı komşuları kurtardı ADIYAMAN



- Adıyaman’ın Besni ilçesinde budamak için çıktığı asma ağacında bayılarak asılı kalan yaşlı adamı gören komşuları şoke oldu. Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Köseceli Beldesinde evlerinin bahçesinde bulunan asma ağacına çıkarak budama yapan 80 yaşındaki Mustafa Sarı, dengesini kaybederek ağaç ile ikametin 2.kat balkon demiri arasına düştü. Burada baygınlık geçiren yaşlı adamı fark eden komşuları yardıma koştu. Yaşlı adamın asılı kaldığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Komşuları tarafından ağaçtan indirilen ve yüzüne su dökülerek ayıltılan yaşlı adam, uzun bir süre dinlendirildi. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



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