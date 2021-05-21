Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Yaşlı adam bir anda yere yığıldı, komşuları seferber oldu

Yaşlı adam bir anda yere yığıldı, komşuları seferber oldu

Yaşlı adamın yardımına koşan komşulardan detay

İlk Müdahale Kalp Krizi Cep Telefonu Yaşlı Adam Sağlık Ekipleri 

-Ambulansa taşınma görüntüleri

( İSTANBUL -ÖZEL)- Pendik’te kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına komşuları yetişti İSTANBUL

- Pendik’te evinin bahçesinde düzenleme yaptığı esnada kalp krizi geçiren vatandaşın yardımına komşuları koştu. Yere yığılan yaşlı adama ilk müdahaleyi yardıma koşan komşuları yaptı. O anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün Pendik Kavakpınar Mahallesi’nde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Şirinkaya isimli vatandaş evinin bahçesinde düzenleme yaptığı esnada fenalık geçirerek bir anda yere yığıldı. Yaşlı adamın yere düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, bahçeye gelerek kalp krizi geçirdiğini anladıkları yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri komşularının yardımıyla ambulansa taşınan ve kalp krizi sonucu yere yığılan yaşlı adamı Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kalp krizi geçiren vatandaşın yanına gelen komşuların ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları, sağlık ekiplerini gelmesiyle birlikte yaşlı adamı ambulansa taşıdıkları görülüyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement