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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Yaşlı adam bir anda yere yığıldı, çevredeki vatandaşlar seferber oldu

- Yaşlı adam bir anda yere yığıldı, çevredeki vatandaşlar seferber oldu

Yaşlı adamın yere yığıldığı anda vatandaşların yardım etmesi detay görüntü

İlk Müdahale Gesi Karahisar Yaşlı Adam 

-112 Acil Servis ekiplerinin olay yerine gelip yere yığılan yaşlı adamı bindirip Şuhut Devlet Hastanesi'ne sevk etmesi detay görüntü

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dengesini kaybedip bir anda yere yığılan yaşlı adamın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Olay, Şuhut ilçe çarşı merkezinde bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut çarşı merkezinden evine doğru ilerleyen Yusuf Ö. dengesini kaybedip bir anda yere yığıldı. Yaşlı Yusuf Ö.'nün bir anda yere yığıldığını gören çevredeki vatandaşlar örnek bir davranış sergileyerek Yusuf Ö.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerini aramasının ardından olay yerine gelen ekipler yere yığılan Yusuf Ö.'yü Şuhut Devlet Hastanesi'ne sevk etti. (RD-Y)
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