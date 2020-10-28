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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yaşlı adam aracıyla dereye uçtu

Yaşlı adam aracıyla dereye uçtu

Dere içindeki araç

Yaşlı Adam Direksiyon Trol 

-Dereden genel görünüm
-Aracın dereye uçtuğu yer
-Bölge genel görüntü

( BURSA ) -! BURSA

- Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada, Mehmet Ç. aracıyla birlikte dereye uçtu. Kaza, saat 10.15 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Çağlayan Sokak’ta meydana geldi. 10 ABJ 316 pikap aracıyla sokaktan aşağıya inmek isteyen 71 yaşındaki Mehmet Ç., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Dere kenarındaki ağaçları sökerek yaklaşık 30 metreden dereye uçan yaşlı adam, yarıya kadar suya gömülen araçtan yara almadan kendi imkanları ile çıktı. Olay yerine gelen ekipler tarafından sağlık kontrolü yapılan Mehmet Ç.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken araç için kurtarma çalışmaları başlatıldı. (HG-AÇ-
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