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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Yasin Söğüt: 'Önümüzde ki 3 maçı en iyi şekilde geçirmek istiyoruz'

Yasin Söğüt: 'Önümüzde ki 3 maçı en iyi şekilde geçirmek istiyoruz'

Yasin Söğüt'ün açıklamaları

- Yasin Söğüt: "Önümüzde ki 3 maçı en iyi şekilde geçirmek istiyoruz" ESKİŞEHİR


- Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Yasin Söğüt, Balıkesirspor’a 3-0 mağlup oldukları karşılaşması sonrasında yaptığı açıklamada, kalan 3 maçı en iyi şekilde geçirmek istediklerini söyledi.

Eskişehirspor'un Balıkesirspor'a 3-0 mağlup olduğu maçın ardından konuşan Yasin Söğüt, kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirerek, “İlk yarın hücumda etkili olamadık. Takım halinde ki savunmamızı iyi yaptık. Bölgeleri iyi kapattık. İlk yarı iki golü kalemizde gördük. İkinci yarı iki değişiklikle başladık. Biraz daha tempolu oynamaya başladık. Pozisyonlara girdik. Bunları değerlendirseydik maç başka yere gidecekti. İkinci yarı hücum oyunundan memnunuz. Kazanmak istiyorduk ancak kazanamadık. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Önümüzde ki 3 maçı en şekilde geçirmek istiyoruz” diye konuştu.

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