- Yaşayan Şehirler Platformu üyeleri Çıldır’ı ziyareti

-- Kızakla kayan vatandaşlardan detay

-- Buz üstünde folklor gösterileri

-- Kaymakam konuşma



( ARDAHAN ) ARDAHAN



- Yaşayan Şehirler Platformu üyeleri, Şehir Ödülleri Türkiye Ardahan ayağından Çıldır Buz Şehri ve Çıldır gölünde çeşitli etkinliklere katıldılar. Ardahan’ın kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Çıldır’ı ziyaret eden Yaşayan Şehirler Platformu üyeleri Ardahan Valiliği, Ardahan Ticaret odası, Çıldır Kaymakamlığı ve Çıldır Belediyesi ev sahipliğinde Çıldır’ın yöresel lezzetleriyle de tanışmış oldular. Ardahan Valiliği, Çıldır Belediyesi ve Çıldır kaymakamlığını ortak bir şekilde hayata geçirdiği Çıldır Buz Şehri ziyaretçilerin beğenisi topladı. Türkiye'de ilk defa yapılan ve dünyanın bir çok ülkesinde örneği bulunan buz şehri yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı haline gelecek. Hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi buz şehrin inşasında çeşitli aksaklıklara sebep olsa da şehir içerisinde bir çok farklı görsel inşa edildi. Buz Şehri hakkında ziyaretçileri bilgilendiren Çıldır Kaymakamı Alper Taş "Bu çalışmalar uzun hazırlık döneminde geçerek hazırlanan çalışmalardır. Ardahan Valiliği, Çıldır Kaymakamlığı ve Çıldır Belediyesiyle bu çalışmayı ortaklaşa gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu çalışmayı yurtdışında ki bir çok örneği inceleyerek hayata geçirdik. Özellikle Japonya, Çin, Kanada ve İsveç'te ki çalışmaları örnek aldık. Burası Türkiye'de bir ilk olan buz şehri çalışmamızdır. buzdan bir çok yapılar meydana getirildi.

Bu yapıların her birinin ayrı bir konsepti var. Havaların sıcak olması çalışmalarımız olumsuz etkiledi ancak yine de çok iyi bir durumda" dedi.

Buz şehrini hayranlıklarını dile getiren ziyaretçiler daha sonra yüzeyi tamamen buz kaplı olan Çıldır Gölü üzerinde çeşitli etkinliklere katıldılar. Çıldır gölü üzerinde atlı kızak, kar motoru ve halk oyunları gösterilerini izleyen Yaşayan Şehirler Platformu üyelerine daha sonra yöresel lezzetler ikram edildi. (ARV-ÖB-Y)



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