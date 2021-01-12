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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Yasaktan kaçıp dernekte yakalandılar, 44 bin 100 TL cezadan kurtulamadılar

Yasaktan kaçıp dernekte yakalandılar, 44 bin 100 TL cezadan kurtulamadılar

Denetimler

Polis Para Cezası Akalan Sokağa Çıkma Yasağı Polis Ekipleri 

-Dernekten detaylar
-İçeride bulunanlardan detaylar
-Gizli kapılardan ayrıntılar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ )- Tuvaletten açılan gizli kapı onları ele verdi TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde bir dernekte yapılan denetimlerde 14 kişiye 44 bin 100 TL ceza kesildi. Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirlere ve sokağa çıkma yasağına yönelik polis ekiplerince uygulama gerçekleştirildi.
Uygulama kapsamında ilçede bulunan bir dernek kontrol edildi. Polis ekipleri denetimlerinde tuvaletten açılan gizli bir kapı ile dernek lokali gibi faaliyet gösterdiği tespit edilerek içeride 14 kişi olduğu belirlendi. Dernek Lokali işletmecisi olmak üzere toplam 14 şahsa sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 44 bin 100 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca faaliyet gösterdiği tespit edilen dernekte tütün veya tütün mamulleri tüketilmesi ve faaliyette olmaması gerekirken faaliyette bulunması nedeniyle, Sivil Toplum Şefliğine gerekli bildirimler yapıldı. (HLD-
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