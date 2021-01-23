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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yasakları hiçe sayıp online tombala oynadılar

Yasakları hiçe sayıp online tombala oynadılar

Tombalana oynanan yerden detay

Para Cezası Kamera Sistemi Harekete Geç Kumarhane Polis Ekipleri 

-Bilgisayarda tombala ekranı
-Cezai işlemler
-Güvenlik kamera sistemleri
-Genel ve detay

( İSTANBUL -ÖZEL)- Bilgisayarlı tombalaya suçüstü baskın İSTANBUL

- Esenyurt’ta polis ekipleri bir depoyu kumarhaneye çevirip, bilgisayar üzerinden sanal tombala oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Depoya baskın düzenleyen polis ekipleri kumar oynayan 25 kişiye para cezası keserken, olası polis baskınları için kurulan kamera sistemi ise dikkat çekti. Olay, dün Esenyurt 122. sokakta sokağa çıkma kısıtlamasına kısa bir süre kala meydana geldi. Bir deponun içerisinde kumar oynatıldığı yönünde gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri harekete geçti. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen depoya baskın düzenlendi.
Yapılan baskında 25 kişi bilgisayar üzerinden “sanal tombala” oynarken yakalandı. 25 kişiye Kabahatler Kanunu'na Muhalefet ve Hıfzıssıha Kurallarına muhalefetten ceza yazıldı. Kumar oynattığı tespit edilen iki kişiye ise cezai işlem uygulanırken, ruhsatsız olan depo mühürlenerek kapatıldı. Kumar oynayan kişilerin tanınmamak için yüzlerini kapattıkları görüldü.
Polis ekipleri detaylı incelme için kumar oynatılan bilgisayarların harddisklerine de el konuldu. Güvenlik kameralı düzenek Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği baskında kadınlarında içeride olması polis ekiplerini şaşırttı. Kumar oynatan iş yeri sahibi, giriş çıkışları kontrol etmek ve baskın yememek adına dışarıya kamera sistemi taktırdığı ortaya çıktı. Tombala oynamak için gelen müşterilerin önce bu sistemden kontrol edilip daha sonra içeriye alındığı öğrenildi.
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