Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yasaklara uymayanlara 178 bin TL ceza

Yasaklara uymayanlara 178 bin TL ceza

Polisin uygulama yaptığı mekanlardan görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Para Cezası Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Kıraathane Sokağa Çıkma Yasağı 


- İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Cumartesi günü 22.00’de başlayarak Pazartesi günü 05.00’de sona eren sokağa çıkma kısıtlaması tedbirlerine uymayanlara yapılan denetimler sonucu 178 bin 250 TL ceza tatbik edildi.Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamaları ile pandemi yasaklarına aykırı davranan işletmeler ile müşterilerine cezai işlem uygulandı. Cumartesi günü saat 22.00’de başlayarak Pazartesi günü sabah saat 05.00’e kadar devam eden sokağa çıkma yasağı ve Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan uygulamalarda 3 alkollü işletme ve 1 kıraathanenin kapalı olması gereken saatlerde açık olduğu ve faaliyet gösterdiği tespit edildi. Yapılan denetimler sonucu işletme sahipleri ve işletmelerde bulunan toplam 55 şahsa pandemi kurallarına uymamak ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten dolayı toplamda 178 bin 250 TL idari para cezası uygulanarak işyerlerinin faaliyetlerine son verildi.
Ayrıca yapılan uygulamalarda başta uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan şahıs olmak üzere birçok suçtan aranan toplam 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement