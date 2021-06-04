Yasaklar kalktı, otomotiv piyasası canlandı

-Araca binen kadından detay görüntü

-Yapılan açıklama



( BURSA )- Yasakların kalkmasıyla esnafın yüzü gülmeye başladı BURSA



- Koronavirüs süresinde zor duruma düşen esnaflar yasakların kalkmasıyla birlikte işyerlerini açtı. Özellikle yasakların kalkmasıyla ikinci el otomotiv piyasasında yaşanan canlılık esnafın yüzünü güldürmeye başladı.

Ülke genelinde yasakların kalkmasıyla birlikte ikinci el otomobil piyasalarında hareket başladı.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Galericilik yapan Hasan Can Yıldız, “2020 yılının Mart ayında pandeminin başlamasıyla otomotiv piyasasında bir hareketlenme yaşandı. Fabrikaların üretimi durdurması ikinci el piyasasını hareketlendirirken 2021’in başlarında piyasanın durmasına rağmen Mayıs ve Haziran aylarında ikinci el tekrar hızlanmaya başladı.

Fabrikalar üretimi durdurdu, bu yüzden ikinci el araçlar tekrar yükselmeye başladı” diye konuştu.

Yıldız, “Vatandaşlar ikinci el otomotiv alırken özellikle güvenilir, tanıdık ve bilindik yerlerden araç alsınlar. Aldığımız araçlara kesinlikle ekspertiz yaptırılıp herhangi bir ustaya göstermeliyiz. Mümkün olduğunca 10 yaşını geçmemiş, krediye uygun araçlar alınmalı. Piyasanın tuttuğu araçları almak ve satmak daha rahat olur” dedi.



