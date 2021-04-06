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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Yasak yerden dönmeye çalıştı, kaza kaçınılmaz oldu: 1 yaralı

Yasak yerden dönmeye çalıştı, kaza kaçınılmaz oldu: 1 yaralı

ambulans içindeki yaralıdan detaylar

İlk Müdahale Polis Tahkikat Trafik Kazası 

-kaza yapan araçladan detaylar
-polis ve vatandaş detayı
-araçların çekiciye yüklenmesi
-görüntüler montajtunele atılacak

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanırken, iki araç kullanılamaz hale geldi. Kaza, Kestel ilçesinde Barakfakih lambalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 V 9880 plakalı aracın sürücüsü Amil A, yasak yerden dönmeye çalışırken, o sırada Bursa'dan İnegöl istikametine doğru seyir halinde olan Temel Ç ’nin kullandığı 16 ADG 460 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle orta refüjdeki ağaçlara çarparak durabilen Temel Ç. yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı araç sürücüsü Temel Ç. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor. (SD-MŞ)
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