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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yasak saatlerde masaj yaparken yakalandılar: 19 bin TL ceza

Yasak saatlerde masaj yaparken yakalandılar: 19 bin TL ceza

Mekandan detaylar

Tezkere Para Cezası Akalan Zabıta Muhalefet 

-Masaj yapanlar
-Kadınlardan detaylar

( TEKİRDAĞ )- İzinsiz çalışan 3 Nepal uyruklu kadın yakalandı TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesinde pandemi tedbirlerini ihlal eden masaj salonunda yapılan denetimde işyeri sahibi ve 6 kişiye yaklaşık 19 bin TL ceza kesildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Çerkezköy ilçesinde bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetimlerinde bir masaj salonunun pandemi tedbirlerine aykırı olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. İçeride yapılan denetimlerde iş yerinin açık olduğu ve içerisinde 3 Nepal uyruklu kadın olmak üzere toplamda 9 şahsın bulunduğu tespit edildi. İşyeri sahibi ve içinde bulunan 6 şahsa umumi hıfzı sıhha kanununa muhalefetten yaklaşık 19 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca bahse konu işyerinde çalışma izni ve ikamet tezkeresi bulunmayan 3 Nepal uyruklu kadın deport işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi. Mühürleme süreci için zabıta ekiplerine bilgi verildi.
(HLD-
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