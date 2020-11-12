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12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yasak başladı, temizlik işçileri bayram etti

Yasak başladı, temizlik işçileri bayram etti

kAPALI YOL DETAY

İzmarit Kalaba Alabalık Sigara Hassasiyet 

-KALABALIK DETAY
-MASKELİ VATANDAŞLAR DETAY
-BOŞ SİGARA TABLALARI
-YERLERDEN DETAY
-TEMİZLİK İŞÇİSİ ÇÖPLERİ TOPLAMASI
-VATANDAŞLAR RÖP
-TEMİZLİK İŞÇİSİ RÖP.
-DETAYLAR

( ANTALYA -ÖZEL)- Korona virüs genelgesi sonrası yüzde 97 azaldı- Antalya’nın en işlek yaya caddesinde, sigara tablaları ve yerlerdeki izmarit sayısında düşüş gözlendi- Temizlik personeli: “Yasak sonrası izmaritler yüzde 97 azaldı” ANTALYA

- İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği son korona virüs genelgesi sonrası Antalya’nın en işlek yaya caddesindeki çöp kutuların üzerlerinde bulunan sigara tablalarında ve yerlerde izmaritler kalmadı. Temizlik işçileri, “İzmaritlerin sayısında yüzde 97 azalma var” dedi.
İçişleri Bakanlığı’nın 81 ilde uygulanmak üzere dün gönderdiği Korona virüs genelgesi sonrası, Kapalıyol olarak bilinen Antalya’nın en işlek yaya caddesinde çöp kutularının üzerlerinde bulunan sigara tablaları ile yerlerde izmarit kalmadı. Trafiğe kapalı olan Kapalıyol’da vatandaşların yoğunluktan dolayı sosyal mesafe kuralına uyamadıkları ancak sigara ve maske konusunda hassasiyet gösterdikleri gözlendi. Vatandaşların genelge sonrası sigara içmediği, çoğunluğunun maske taktığı gözlendi. Bölgede yerleri süpüren temizlik personelleri ise, genelge öncesinden yerlerde kalmış sigara izmaritlerini temizledi. “Yüzde 97 azaldı” Temizlik görevlisi Sedat Barutçu, genelge sonrası sigara içiminin azaldığını belirterek, “Yasaktan sonra yüzde 97 azaldı. Ceza korkusu var. Kül tablalarında da yok diyecek kadar azaldı ama tiryakiler içiyor. Önceden sayısız topluyorduk, şuanda çok azaldı. Yasak bize de yaradı. İzmarit azaldı ama kağıt peçete çoğaldı. Sağlık açısından bu yasağın daim olmasını istiyorum.” dedi.
Zeynep Acar da, “Böyle kalabalık ortamlarda içilmemesi lazım. Ben otururken, yanımda birisi içse rahatsız da olurum. Evlerinin balkonlarında içsinler ya da yoğun olmayan yerlerde. Hastalık var. Maskeyle birlikte içtikleri zaman kendilerine de rahatsızlık veriyorlar. Güzel bir karar ve çok memnun olduk” ifadelerini kullandı. Kararı son derece uygun bulan Ramazan Tunç ise, “Hastalıktan dolayısıyla uygun görüyorum. Kalabalık alanda sakıncalı buluyorum” diye konuştu.

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