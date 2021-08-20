Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Yasak avlanan yarım ton istavrit balığına el konuldu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Yasak avlanan yarım ton istavrit balığına el konuldu

Yasak avlanan yarım ton istavrit balığına el konuldu

Balıklar

Mülkiye Yasaklar Sosyal Yardım Trol 

-Denetim
-Balıkların fotoğrafları
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yasak dönemde avlanılan yarım ton ağırlığında ki 29 kutu istavrit balığına el konuldu. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde yasak avlanmaya yapanlara göz açtırmıyor. Halde yapılan denetime İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat bürosu Su Ürünleri Kontrol Görevlileri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Karakol Komutanlığı personelleri , İBB Zabıta Daire Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği personelleri katıldı.
Bugün yapılan denetimde yaklaşık yarım ton ağırlığında 29 kasa istavrit balığına boy yasaklarına aykırı avlanıldığından dolayı el konuldu. El konulan balıkların mülkiyeti kamuya geçirilmesi kararı alınmış ve sosyal yardım kurumuna bağışlanmıştır. (ZA-
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı