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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Yasak aşka kurşun sıkan zanlı tutuklandı

Yasak aşka kurşun sıkan zanlı tutuklandı

Zanlının adli tıpa getirilmesi

Adli Tıp Akalan 

-Adli tıpa alınması
-Adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Adana’da bir kişi, evli olmasına rağmen evli bir kadınla ilişki yaşadığını öne sürdüğü komşusunu silahla ağır yaraladı ADANA

- Adana’da bir kişi, evli olmasına rağmen evli bir kadınla ilişki yaşadığını öne sürdüğü komşusunu silahla ağır yaraladı. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesine bağlı Karaömerli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hamit Gül (42), Davut Ö. (37) tarafında silahla ağır yaralandı. Davut Ö. olaydan sonra kaçarken, Hamit G. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Gül, yoğun bakımda tedavi altın alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Kısa bir süre sonra Karaömerli Mahallesi'nde yakalanan zanlı, ifadesinde Gül’ün evli olduğunu, evli bir kadınla ilişki yaşadığı için kendisini uyardığını ancak dinlemeyince onu vurduğunu öne sürdü.Zanlı ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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