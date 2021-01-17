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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Yasağı delip kazaya karışan 2 kişi cezadan kaçamadı

Yasağı delip kazaya karışan 2 kişi cezadan kaçamadı

Kaza yapan araç detay

Para Cezası Jandarma Bulduk Kar Yağışı Direksiyon 

-Kaza bölgesinden detaylar
-Sürücü röp.
-Ekipler detay

( SAKARYA )- Yan yatan araçtan yara almadan kurtuldular, izinsiz dışarıya çıktıkları için ceza yediler SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç yan yattı. Kazayı yara almadan atlatan 2 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için para cezası kesildi.Kaza, Karasu-Kaynarca D014 karayolu üzerine de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinden Kaynarca istikametine seyir halinde olan Veysel K. idaresindeki 54 VE 332 plakalı araç, Denizköy Mahallesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak yan yattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yoldan çıkarak yan yatan araçta bulunan sürücü ve bir bayan yolcu, araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Sağlık ekiplerinin kontrolünden geçen kazazedeler, olayı şans eseri burunları bile kanamadan atlattı.Araç Sürücüsü Veysel K., “Karasu istikametinden Kaynarca istikametine gidiyorduk. Yaklaşık 60 kilometre hızla seyir halindeydim. Ne olduğunu anlamadım, araç yolda kaydı ve dönerek burnunu Karasu’ya verdi. Sonra kendimizi araç içinde yat dönmüş halde bulduk” dedi.
Araçtan çıkmayı başaran bayan yolcu, jandarma ekiplerinin yardımıyla jandarma aracına alındı ve ihtiyaçları karşılandı. Sokağa çıkma izinleri bulunmayan sürücü ve yanındaki yolcuya, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 3 bin 150 lira cezai işlem uygulandı.
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