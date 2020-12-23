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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yasağa rağmen kına yakan 11 kadına ceza yağdı

Yasağa rağmen kına yakan 11 kadına ceza yağdı

kına gecesine baskın yapan polis ekipleri detay

( ANTALYA ) - ANTALYA

Polis Para Cezası Polis Ekipleri Kına Gecesi 


- Antalya'nin Kepez ilçesinde yasağa rağmen bir apartmanın bodrum katında kına gecesi düzenleyen 11 kadına, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 30 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Kadınların kına gecesi düzenlediği ihbarını alan polis bölgeye hareket etti. Belirlenen bodrum kata inen polis bir grup kadının kına gecesi düzenlediğini tespit etti. Tüm uyarılara rağmen korona virüs kısıtlamalarını hiçe sayan kadınlardan, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 9'una, maske takmayan 2 kadına toplam 30 bin 150 TL idari para cezası uyguladı. (İA-SM-
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