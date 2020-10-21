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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yasağa rağmen düğün konvoyu yapıp trafik terörü estirdiler

Yasağa rağmen düğün konvoyu yapıp trafik terörü estirdiler

Trafikte ilerleyen düğün konvoyu

Hastane Düğün Konvoyu Kamera Cep Telefonu Trafik Terörü 

-Araçların korna sesleri
-Röp

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- İstanbul’da Esenler’de yasağa rağmen oluşturdukları düğün konvoyuyla 4 şeritlik yolu kaplayan magandalar vatandaşların tepkisine yol açtı. Konvoy nedeniyle oluşan trafikte kaldığını ve çocuğunu hastaneye götürmekte geciktiğini kaydeden vatandaş düğün konvoyuna tepki gösterdi. Olay Esenler E-6 yolu üzerinde geçtiğimiz Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Suat Türkoğlu, rahatsızlanan 8 yaşındaki kızı Tuana Türkoğlu’nu hastaneye gitmek için yola çıktı. Ancak yol üzerinde gittiği esnada çok sayıda aracın yer aldığı düğün konvoyuna denk geldi. E-6 yolu üzerinde 4 şeridi kapatan araçlar adeta yolda trafik terörü estirdi. Müzikler, kornolar eşliğinde dakikalarca ilerleyen trafik magandaları hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ederken yoldaki diğer araçlara yol vermedi. Yaşanan o anları cep telefonu kamerasına kaydeden vatandaş duruma tepki gösterdi. “Dakikalarca sürdü” Büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade eden Suat Türkoğlu, “Olay geçtiğimiz günlerde yaşandı evden bir telefon geldi arayan eşimdi kızımızın durumunun iyi olmadığını dolayısıyla hastaneye götürmek gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine aracımla kızımı aldım, hastaneye giderken, e-5-e-6 yol üzerinde düğün konvoyuna denk geldim. Düğün konvoyu 4 şeritten oluşan yolu kapatmıştı tümüyle bu da bizim hastaneye gitmemize engel oluşturdu. Dakikalarca sürdü bu 30-40 kilometreye kadar düştü hızımız, bizim yerimizde daha sıkıntılı durumda olan insanlarda olabilirdi hayatlarını kaybedebilirlerdi” diye konuştu.
(AY-YM
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